Santa Maria Cilento domani il recupero con il Real Aversa. Out Campanella

Il Santa Maria Cilento dopo la sconfitta interna nel pirotecnico match con il Ragusa, domani torna nuovamente in campo per la gara di recupero della nona giornata con il Real Aversa rinviata per la presenza di calciatori risultati positivi al Covid nel sodalizio casertano. E per i ragazzi del presidente Francesco Tavassi, scivolati nella zona minata della classifica con 12 punti, sarà l'occasione per riscattarsi e risalire in graduatoria e in caso di successo agguantare proprio il Real Aversa che conta 15 punti. Per questo match il tecnico dei giallorossi cilentani Di Gaetano, deve fare a meno del capitano Campanella, il quale dopo aver rimediato la quinta ammonizione è stato appiedato per un turno, per il resto avrà tutti gli altri a disposizione. Stamani si è svolta la seduta di rifinitura. Dopo il match a porte chiuse di domenica a causa del nubifragio che ha colpito Castellabate, al Carrano ritornano i tifosi. La gara avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Zagara di Catanzaro.