Santa Maria Cilento domani test a Picerno: assegnati i numeri delle maglie

Il Santa Maria Cilento prosegue senza soste la preparazione e per mettere minuti nelle gambe dopo il test con l'Afragolese, domani dopo il rinvio del match con il Lamezia gara valida per il primo turno di Coppa Italia, che è stato posticipato a domenica 4 settembre, affronta un test amichevole con il Picerno di serie C. La gara si gioca al Curcio di Picerno con inizio alle ore 17. Intanto il club del presidente Francesco Tavassi, ha fornito la numerazione delle maglie, il capitano Campanella resta con la 6, mentre la 10 andrà sulle spalle del talentuoso Donato Capozzoli. a Tandara la 9, e a Coulibaly la numero 98.