Santa Maria Cilento, domenica debutto in Coppa Italia con il Lamezia

Per il Santa Maria Cilento inserita nel girone I il cui inizio del campionato è sato posticipato al 18 settembre, la stagione ufficiale parte domenica 4 con il primo turno di Coppa Italia, che opporrà i giallorossi del tecnico Di Gaetano, al Lamezia. Si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 16 in gara secca e la vincente accede al secondo turno della manifestazione tricolore. Intanto è attiva la prevendita dei biglietti, questo il costo dei tagliandi nei diversi settori :10 euro più 1,5 di prevendita per la Tribuna Carrano, 5,00 euro più 1,5 di prevendita per il Ridotto Tribuna Carrano riservato alle donne, over 70 (compiuti) e under 16 (compiuti).10 euro più 1,5€ prevendita per il Settore Ospiti. I tagliandi si possono acquistare in prevendita presso la segreteria dello stadio “Carrano” e presso il Tabacchi Izzo, in piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate. E' possibile acquistare anche la diretta streaming che sarà trasmessa sul profilo ufficiale facebook del club cilentano.