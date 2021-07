Santa Maria Cilento conferma Capozzoli: rinnovo di contratto nonostante l'infortunio

Il Santa Maria Cilento non lascia a casa il fantasista Donato Capozzoli, che nell'ultima uscita casalinga aveva rimediato un brutto infortunio riportando la rottura dl menisco e del crociato anteriore destro e dopo aver subito l'intervento chirurgico perfettamente riucito ma che lo terrà furori per almeno 5/6 mesi, e gli farà saltare la prima parte della stagione.

Nonostante questo fardello che pesa sule spalle del 26enne calciatore cilentano, la società del presidente Francesco Tavassi ha deciso di rinnovargli la fiducia per il terzo anno consecutivo anche per il campionato che vedrà nuovamente i giallorossi di Castellabate ai nastri di partenza della serie D. Ovviamente soddisfatto e gratificato Capozzoli, per la scelta fatta dai dirigenti cilentani.