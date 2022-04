Santa Maria Cilento dopo 3 settimane in campo: trasferta di Castrovillari

IL Santa Maria Cilento dopo la sosta forzata prima per Covid che ha impedito al Troina di giocare e poi per il riposo previsto dal calndario dopo l'uscita di scena del Messina Fc , ecco che i giallorossi del presidente Tavassi, sono pronti per tornare nuovamente in campo. Li attende la trasferta sul campo del Castrovillari. I calabresi sono in piena bagare per i playout. A presentare la sfida ci ha pensato l'attaccante Evangelista Cunzi:" Vogliamo riscattare la sconfitta rimediata all'andata. La squadra è in salute e dopo la vittoria con il Rende, proveremo a ripeterci per puntare ad un buon piazzamento in classifica". Il tecnico Nicoletti, non presenta defezioni. La gara che si gioca a Catrovillari con inizio alle ore 15 sarà diretta da Recchia di Brindisi.