Santa Maria Cilento-Equipe Campania 2-1, vittoria in rimonta per i giallorossi

Il Santa Maria cilento supera di misura 2 a 1 l’Equipe Campania nel terzo test amichevole che si è giocato al “Dony Rocco” di Campagna. Il risultato è di 2 a 1 con le reti di Gassama che nella ripresa ribalta il vantaggio del primo tempo siglato da Ragosta per l’Equipe Campania. Ancora un’opportunità per mister Ferullo per testare le condizioni della squadra al termine della terza settimana di ritiro. È una deviazione sotto porta di Gassama, nei primi minuti della seconda parte del test, a consentire ai giallorossi di pareggiare la rete di Ragosta, ex di turno, che a metà primo tempo dell’allenamento aveva segnato il vantaggio dell’Equipe Campania. Ancora il calciatore della Guinea, con caparbietà, nel finale, strappa in pressing il pallone dai piedi del portiere avversario e segna il più facile dei gol, per il definitivo 2 a 1. La formazione di Castellbate torna nuovamente in campo domani pomeriggio per un nuovo test questa volta la gara è in programma a Viggiano (Potenza) con inizio alle ore 16.