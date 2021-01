Dopo l'imprevisto stop rimediato sul campo del fanalino Rende in casa Santa Maria Cilento, c'è voglia di ritornare a fare punti e continuare a essere protagonisti nella parte nobile della classifica. Lo ha detto nella consueta conferenza pre gara il tecnico dei giallorossi Gianluca Esposito: " Abbiamo lasciato alle spalle lo stop di Rende, in tutti noi c'è voglia di riprendere il cammino interronto in Calabria abbiamo la giusta determinatazione di rivalsa per proseguire sulla strada che ha segnato la prima parte della stagione". Il trainer di Nola, non si è voluto soffermare sugli errori arbitrali e sulle assenze che hanno finito per condizionare la sconfitta a Rende: " Solitamente non commento questi aspetti, ma di certo spero per domani di recuperare qualche elemento che ancora è alle prese con qualche acciacco". Poi analizza la forza dell'avversaria il Marina di Ragusa: " E' un team alla sua seconda esperienza in D che conosce le trappole della categoria e che nelle ultime ore ha potenziato l'organico con altri due innesti, ma noi cercheremo di battere e portare a casa i 3 punti". La gara in programma al Carrano di Castellabate avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Gregoris di Pescara.

