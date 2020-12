Dopo oltre 40 giorni il Santa Maria Cilento torna nuovamente in campo per la ripresa del campionato di serie D che riparte dalla settima giornata, e per il team di Castellbate, c'è da affrontare la trasferta in terra calabra sul campo di una delle 4 capoliste, il San Luca, del tecnico Ciccio Cozza, il quale, non sarà in panchina essendo squalificato per due turni. Gianluca Esposito, trainer dei giallorossi cilentani, nel presentare questa sfida ha detto: " Dopo questa pausa così lunga per noi è come cominciare una nuova stagione. Sarà una bella emozione. Di fronte avremo una squadra che affronteremo con tante incognite visto che la partita ci manca da oltre un mese. Poi si giocherà su un campo in erba naturale. Speriamo di aver fatto un buon lavoro per arrivare all'appuntamento al meglio. La condizione del gruppo è buona e siamo tranquilli ". La gara che inizia alle ore 14.30 sarà diretta da Gemelli della sezione di Messina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA