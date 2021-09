Santa Maria Cilento espugna 0-3 il campo del Real Aversa

Parte alla grande la stagione del Santa Maria Cilento quest'anno affidata alla guida tecnica di Angelo Nicoletti. L'esordio per i giallorossi di Castellabate è stato da urlo con la vittoria larga (0-3) ottenuta in trasferta sul campo del Rel Aversa. La formazione del presidente Francesco Tavassi, dopo aver chiuso la prima frazione sul punteggio di parità si è lettermente scatenata nella ripresa quando Cunzi si procura un penalty che il bomber Maggio trasforma e porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio arriva al quarto d'ora con una grande giocata di Emmanouil, e dopo aver mancato il tris diverse volte al minuto 44 il neo entrato Oviszach, piazza la zampata che chiude i conti e regala la rotonda affermazione che fa guidare sia pure per una giornata grazie alla differenza reti il girone meridionale al pari di altre 9 formazioni tutte a tre punti.