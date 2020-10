Il Santa Maria Cilento ritorna al Carrano per affrontare il fanalino Roccella ancora fermo al palo avendo rimediato 4 sconfitte e con una gara da recuperare. Per i giallorossi di Castellabate dopo il bel e convincente successo ottenuto sul campo del Paternò, è l'occasione per proseguire la scalata verso la zona alta della classifica. Ma il tecnico Gianluca Esposito, pur consapevole che c'è la possibilità di centrare i 3 punti, mette i suoi in guardia e non sottovalutare l'avversaria: «Pur essendo una squadra alla nostra portata, il Roccella ha dimostrato di rimanere sempre in partita nelle quattro gare poi perse, inoltre è un team che rispetto a noi conosce bene la categoria, per cui bisogna rimanere concentrati al massimo e provare a ottenere il successo». Poi alla domanda se per la sua squadra si alzata l'asticella, Esposito risponde sicuro e deciso che: «l'obiettivo resta la salvezza e conquistare al più presto la quota dei 40 punti per poi pensare ad altri traguardi».

La gara avrà inizio alle ore 14.30 senza pubblico, ma con la possibilità per i tifosi di segurila via streaming nella pagina del club. L'arbitro della sfida è Giaquinto di Parma.

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA