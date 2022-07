Santa Maria Cilento e Capozzoli ancora insieme dopo l'infortunio

Le strade tra il Santa Maria Cilento e il fantasista Donato Capozzoli, si ritrovano nuovamente insieme dopo oltre un anno nel quale il forte centrocampista cilentano, è stato costretto a rimanere out a causa di un brutto infortunio al crociato anteriore destro.

E dopo un lungo programma di riabilitazione, finalmente Capozzzoli, ritrova la possibilità di tornare in campo, e proprio oggi ha firmato l'intesa che lo lega per il quarto anno conecutivo con il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, ed è proprio al patron della squdra di Castellabate e ai suoi collaboratori che il fantasista, rivolge il suo ringraziamento per l'attenzione riservatagli:

«Non mi è mai mancato il sostegno e la vicinanza della società. Non vedo l'ora di indossare gli scarpini e giocare per questi colori per ricambiare la fiducia incondizionata della società e dei tifosi che hanno mostrato nei miei confronti». Capozzoli, sarà una freccia in più nell'arco del neo tecnico Francesco Di Gaetano.