Santa Maria Cilento-Fasano 2-2: sfugge ancora la vittoria

Il Santa Maria Cilento deve ancora rinviare il ritorno alla vittoria e anche contro il Fasano la formazione di Rogazzo, non va oltre il pareggio sul terreno amico del Carrano.

La gara per i giallorossi di casa dopo una buona occasione di Nunziante in ripartenza al minuto 8 neutralizzata dal portiere pugliese, prende una piega sbagliata per Campanella e compagni, infatti al 13' complice un rilncio fuori misura di Cannizzaro, costringe Coulibaly a toccare la sfera con le mani in area il conseguente rigore viene trasformato da Battista che porta in avanti il Fasano.

Il Santa Maria appare in bambola e rischia la seconda capitolazione ma questa volta si salva.

Poi intorno alla mezzora arriva il pareggio dei cilentani l'azione di Nunziante viene fermata da Manfredi all'interno dell'area per il direttore di gara è penalty a favore dei padroni di casa. Alla battuta va Catalano, che non sbaglia la battuta e firma l'1-1. Il tempo si chiude con altre due iniziative del Santa Maria ad opera di Nunziante e Maiese ma senza esito.

Nella ripresa parte bene la formazione di Castellabate: al 4' Catalano, sicuramente il migliore dei suoi disegna una parabola per la testa di Ferrante, il quale di testa batte Lazar e fa andare il match sul 2-1, ma neanche il tempo di gioire che al 9' Pambianchi sugli sviluppi di un corner trova la rete del pareggio. Il Santa Maria non ci sta e con uno scatenato Catalano prova a cercare la nuova rete del vantaggio, ma nonostante la generosità dell'attaccante che su calcio da fermo trova la traversa a negargli la rete, il risultato non muta e al triplice fischio è pareggio. Per il Santa Maria un punto che la fa salire a 14 ma non la fa uscire dalla zona minata e domenica altro turno interno ad attendere i cilentani il derby con la Paganese che ha vinto con l'Angri.