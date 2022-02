Santa Maria Cilento, il recupro con il Portici si gioca il 20 marzo

Il Santa Maria Cilento che deve recuperare due partite rinviate causa del Covid-19, dopo aver conosciuto la data del primo recupero in programma mercoledì 2 marzo quando al Carrano di Castellabate arriva il San Luca, da oggi conosce anche la data del secondo recupero, infatti, il Dipartimento Interregionale, ha deciso che la sfida con il Portici, da disputare sul campo dei vesuviani, sarà giocata domenica 20 marzo in occasione della giornata di stop per consentire alla Rappresentativa di Serie D di prendere parte alla "Viareggio Cup". Sempre in questo giorno sono in programma altri due recuperi del girone I: Giarre - Licata e Trapani - Real Aversa.