Santa Maria Cilento arriva l'attaccante Gabionetta, ex Salernitana

Il Santa Maria Cilento del presidente Tavassi, compie un bel colpo di mercato è si assicura le prestazioni dell'attaccante Denilson Gabionetta, 36 anni, arrivato dall'Fc Messina, con cui ha iniziato la stagione realizzando due reti in 5 partite giocate.

Il club cilentano nel tardo pomeriggio accompagnato dal suo agente ha presentato l'attaccante brasiliano alla stampa. Per Gabionetta si tratta di un ritorno in Campania, nelle stagione 2014/15 e per metà di quella succesiva ha vestito la casacca granata della Salernitana, contribuendo alla promozione in serie B dove realizzò due reti nel derby con l'Avellino.

Da oggi è un calciatore dei giallorossi di Castellabate e sarà a disposizione del tecnico Angelo Nicoletti per cercare di ottenere un piazzamento nella zona playoff.