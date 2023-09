Santa Maria Cilento-Gallipoli, Ferullo: «Partiamo col piede giusto»

Dopo l'esordio in Coppa Italia della scorsa settimana concluso con l'amara eliminazione dalla manifestazione tricolore, il Santa Maria Cilento è pronto a tuffarsi nel quarto campionato di serie D consecutivo e vuole partire con il piede giusto.

Ne è convinto il tecnico Osvaldo Ferullo, all'esordio su una panchina di serie D: «Arriviamo a quest'appuntamento con grande tranquillità con la grinta e con la giusta aggressività agonistica per cercare di portare in porto l'intera posta. Il Gallipoli o un'altra squadra per noi non fa differenza il nostro intento è sempre di ottenere il massimo attraverso il nostro gioco». Poi parla dell'ultimo innesto l'attaccante Persano: «Era l'uomo che ci mancava e potrà dare un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi del club, per questo match di apertura mi aspetto il calore dei nostri tifosi che ci dovranno aiutare a vincere».

La gara con il Gallipoli si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle 15: dirige Graziano di Rossano.