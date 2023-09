Santa Maria Cilento-Gallipoli 0-1, basta un gol di Artigas nella ripresa

Parte con un passo falso la quarta stagione in serie D del Santa Maria Cilento che cade in casa al Carrano di Castellabate per mano del Gallipoli neopromossa in quarta serie, per una serie D conquistata lo scorso mese di giugno dalla formazione salentina proprio nell'impianto cilentano nella finale playoff vinta con l'Agropoli.

Squadre schierate a specchio (3-5-2) dai due tecnici Ferullo per il Santa Maria, Carrozza per gli ospiti pugliesi. Dopo una prima frazione con poche azioni degne di essere segnalate, ad inizio ripresa la partita si sblocca dopo 7’ lo spagnolo Artigas, approfitta di una incertezza della retroguardia giallorossa e batte Fezza portando in vantaggio il Gallipoli.

I salentini al 26’ vanno vicino al raddoppio con Ranieri.

Poco dopo la mezzora il Santa Maria sfiora il pareggio con Ferrante che di testa sugli sviluppi di un angolo per poco non trova la porta. Poi tocca all'ultimo innesto Persano, impegnare De Donno. I padroni di casa vanno a caccia del pereggio ma i tentativi finali di Catalano e Ferrante non riescono far mutare il punteggio che al triplice fischio premia il Gallipoli che si porta a casa i tre punti, mentre resta al palo la formazione cilentana che domenica nella seconda di campionato va sul campo del Barletta.