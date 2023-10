Santa Maria Cilento-Gelbison 0-2: doppietta di Barone

Il derby cilentano va alla Gelbison che espugna il Carrano di Castellabate grazie ad una doppietta dell'attaccante Vincenzo Barone. Una vittoria costruita nel primo tempo, favorita da due incertezze difensive del Santa Maria Cilento.

I tecnici Ferullo e Monticciolo mandano in campo le squadre con schieramenti a specchio 3-5-2. Parte subito bene la Gelbison che dopo 6 minuti si presenta dalla parti di Fezza con De Pasquale, ma il portiere è attento e evita la rete. La marcatura arriva però, dopo soli 4 minuti, bravo Barone a sfruttare una leggerezza difensiva e a sbloccare il match.

Dopo un'altra occasione dello stesso Barone, bisogna attendere la mezzora per vedere il Santa Maria creare qualche pericolo nell'area della Gelbison con Maio che di testa non trova la porta sugli sviluppi di un corner. È però ancora la Gelbison a colpire al 40’ con il solito Barone che approfitta di un altro pasticcio della difesa per realizzare il secondo gol per i rossoblù.

Nella ripresa i padroni di casa provano a rientrare in gara: al 5’ Persano non trova la porta da buona posizione e al 24’ Bonfini vede la sua battuta finire di poco al lato.

La Gelbison non sta a guardare e va caccia del tris che non trova nonostante le conclusioni di Dellino e di Tazza, fermato dall'intervento del portiere Fezza.

Nella parte finale da segnalare altre due iniziative del Santa Maria con Maiese e Persano, anche queste senza esito. Proprio nel recupero un'altra ingenuità - questa volta dell'estremo Fezza - rischia di far aumentare il passivo ma Prinari non approfitta del regalo e la gara finisce 0-2 per la Gelbison che sale a 10 punti. Resta a quota 2, invece, il Santa Maria Cilento che deve rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria.