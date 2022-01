Santa Maria Cilento-Gelbison, derby nel segno della solidarietà

La ripresa del campionato dopo la sosta forzata causata dalle vicende legati al Covid che ha coinvolto decine di calciatori di tutte le squadre di serie D propone nel girone I il derby cilentano tra il Santa Maria e la Gelbison, quest'ultima nel ruolo di capolista.

La sfida molto attesa nei due centri oltre ad avere una grande valenza per la classifica, si segnala per una bella iniziativa che ha messo in piedi il club di Castellabate guidato dal presidente Tavassi, infatti, per sostenere l'associazione Tommy 125 in ricordo del giovanissimo Tommaso Gorga, scomparso all'età di 15 anni in un incidente stradale. Nell'occasione saranno allestiti dei gazebo per poter dare un contributo a favore di quest'associazione che è impegnata attivamente in attività di volontariato.

La gara si gioca al Carrano e avrà inizio alle 14.30. Arbitra Monesi di Crotone.