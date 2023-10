Santa Maria Cilento-Gelbison, il derby di Ferullo: «Siamo in fiducia»

In casa Santa Maria Cilento dopo quattro giornate si va alla ricerca della prima vittoria in questa stagione e sul cammino dei giallorossi del tecnico Osvaldo Ferullo, c'è la Gelbison che appare in risalita, in un derby che si annuncia avvincente e che a sentire le dichiarazioni della vigilia del trainer della squadra di Castellabate i suoi ragazzi lo vivono con grande serenità.

«Per questa partita ci sarà un Santa Maria in fiducia nonostante la classifica. Cercheremo di arrivare alla vittoria attraverso il gioco.

Abbiamo preparato questa partita come facciamo con tutte le altre anche se per i tifosi ha un significato particolare, e proprio ai nostri sostenitori lancio un appello affinché ci stiano vicino per l'intera gara dandoci la spinta necessaria anche se dovessero esserci momenti difficili». Poi Ferullo si sofferma sugli avversari: «Una squadra forte allenata da un grande allenatore per cui penso che neanche l'assenza di uno come Croce possa essere per noi un vantaggio».

Due gli assenti tra i giallorossi: Gassama e Anzillotta, entrambi squalificati.

La gara si gioca al Carrano di Castellabate con inizio posticipato alle 16: dirige Giordano della sezione di Grosseto.