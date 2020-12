Nella conferenza stampa di fine anno in casa Santa Maria Cilento parla il tecnico Gianluca Esposito, che fa il bilancio di questa prima parte della stagione dopo l'ottimo avvio del team di Castellabate: " Noi proveremo a competere con le big del girone fino in fondo e continuare su questa linea, ma voglio anche precisare che il nostro vero obiettivo resta la permanenza in serie D essendo una matricola assoluta". Poi il timoniere dei giallorosssi, si è soffermato sulla forza della squadra: " Ritengo che la solidità del gruppo molto valido dal punto di vista tecnico, atletico ed umano, sia la vera forza del Santa Maria Cilento. Ho capito che avremmo fatto bene fin dal ritiro quando tutti i pezzi del puzzle si erano incastrati al punto giusto". Poi si è soffermato sulla sua esperienza da allenatore: " Ritengo che nel corso di questi anni ho avuto modo di migliorare molto sotto il profilo emotivo e questa tappa in terra cilentana rappresenta un altro passo verso la mia crescita di tecnico, e per questo voglio ringraziare i dirgenti con in testa il presidente Tavassi e il dg Guariglia, che mi hanno dato questa opportunità di guidare il Santa Maria". Prima di rivolgere gli auguri ai tifosi, Esposito, ha parlato del prossimo impegno in occasione della ripresa dopo la pausa: " Il calendario ci riserva due gare molto difficili ma noi siamo concentrati sul match del 6 gennaio con i Licata dove proveremo a fare un altro risultato utile per ripartire subito bene e continuare a rimanere nella parte nobile della graduatoria".

