Santa Maria Cilento con il Giare per i 3 punti: squadra al completo

Il Santa Maria Cilento dopo oltre un mese torna a giocare sul campo amico del Carrano di Castellabate, dove arriva il pericolante Giarre. I giallorossi di Angelo Nicoletti, dopo il passo falso sul campo del Castrovillari, che di fatto li ha tagliati fuori dalla corsa per rientrare nel gruppo delle prime cinque e puntare ai playoff, vanno ora a caccia della vittoria per consolidare la posizione di centro classifica. Per questa sfida con i siciliani il trainer dei cilentani, può contare su tutti gli uomini, e appare scontato l'assetto tattico con il 4-3-3. La gara di domani inizia alle ore 15 e sarà diretta da Arnaut di Padova.