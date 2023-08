Santa Maria Cilento- Giffoni Sei casali 1-1. Finisce in parità il test amichevole

Finisce in parità, 1 a 1, il test amichevole contro il Giffoni Sei Casali. Sotto un sole cocente, i giallorossi cilentani provano a mettere in pratica i dettami del tecnico Osvaldo Ferullo, trovando il vantaggio con Petrucci a pochi minuti dall’intervallo.

Ad ispirarlo con un assist delizioso Gassama: il guineiano si ripete poco dopo, ma Maydana non riesce a battere il portiere avversario, bravo a superarsi come aveva fatto anche in precedenza almeno in un paio di circostanze.

Nella ripresa, tanti cambi per Ferullo che dà spazio a tutti, con l’obiettivo di mettere quanta più benzina nelle gambe in vista degli impegni ufficiali. Gli ospiti, dal loro canto, sono bravi a trovare il pari con D’Acierno. Nel finale, complice anche il caldo, i ritmi calano ed il risultato non cambia.

Intanto il club del presidente Tavassi, ha conosciuto l'avversaria del primo turno di Coppa Italia: dovrà affrontare la Paganese in casa al Carrano il prossimo 3 settembre.