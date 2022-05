Santa Maria Cilento seconda nella classifica Giovani D valore

Il Santa Maria Cilento dopo aver centrato con largo anticipo la permanenza per il secondo anno consecutivo in serie D e in attesa di conoscere la data della gara di recupero rinviata domenica scorsa con il San Luca, per imparticabilità dell'impianto calabrese, vede arrivare buone motizie dal Dipartimento Interregionale, in merito alla classifica "Giovani D valore" il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, che già nello scorso campionato si piazzò al secondo posto assicurandosi il premio in denaro di 15mila euro, anche nell'ultima classifica pubblicata dalla LND si trova alla piazza d'onore con 1004 punti alle spalle del Rende, quest'ultima anche lo scorso anno riuscì ad aggiudicarsi il primo posto, ma questa volta rischia la retrocessione e questo farebbe vanificare il primato.

Intanto nell'ultima uscita stagionale sul campo amico del Carrano con il Portici, anticipata a sabato 14, il club ha disposto l'ingresso omaggio per i possessori della Fidelity Card, mentre per tutti gli altri il biglietto costa soltanto 5 euro.