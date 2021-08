Santa Maria Cilento, goleada nella prima uscita: 8-0 alla Pollese

Per il Santa Maria Cilento primo test della stagione nel ritiro di Polla, contro la locale formazione che milita in seconda categoria e per i cilentani è stata una goleada con 8 reti realizzate senza subirne. Il tecnico dei giallorossi Angelo Nicoletti, ha mandato in campo due diverse formazioni nelle due frazioni di gioco proponendo il 4-3-3. Le marcature sono state equamente divise nei due tempi. Ad aprire le danze dopo soli 4' è stato De Mattia, a seguire Romanelli, Tandara e Giordano e sul 4-0 si concluso il primo tempo. Nella ripresa spazio ad un nuovo undici e sugli scudi sale il bomber Maggio che, oltre a due reti, delizia gli spettatori presenti al Medici di Polla con giocate acrobatiche, poi mettono laoro griffe Lycopantis e Borger nell'8-0 definitivo. Si è trattato di un buon test in attesa di nuovi più probanti avversari già a partire da domenica quando sempre nell'impianto valdianese i giallorossi affronteranno il Salernum Baronissi, compagine di eccellenza.