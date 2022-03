Santa Maria Cilento, la gara con il Rende anticipata a sabato 26

Per i giallorossi del Santa Maria Cilento, la 30esima giornata li vedrà scendere in campo con un giorno d'anticipo sul programma, infatti, i cilentani del tecnico Angelo Nicoletti, affronteranno i calabresi del Rende sabato 26 al Lorenzon con inizio alle ore 14.30. Per questo match con il Rende che con 23 punti occupa la sestultima posizione, che significa playout, non ci sono defezioni in casa Santa Maria. E dopo il buon punto ottenuto a Portici, si prova a dare continuità per rimanere lontano dalla zona minata. Intanto per il club del presidente Francesco Tavassi, ancora un riconoscimento: la Federcalcio, ha confermato per il sesto anno consecutivo il ruolo di Scuola Calcio Elite. L'importante riconoscimento va a premiare il lavoro che il club cilentano porta avanti da sempre e che può contare su oltre 150 giovani calciatori dai 5 ai 18 anni, affidati a tecnci qualificati.