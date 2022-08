Santa Maria Cilento-Lamezia posticipata al 4 settembre

Per il Santa Maria Cilento l'ingresso in Coppa Italia di categoria previsto per domenica 28 agosto è stato posticipato di una settimana e la gara con il Lamezia, valida per il primo turno della manifestazione tricolore, slitta a domenica 4 settembre.

La decisione di rinviare è stata adottata in seguito ad accordo concordato dalle due società. La gara si giocherà al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 16.

Intanto domani a Solofra allo stadio Gallucci con inizio alle ore 16 è in programma Santa Maria-Afragolese, altra compagine di serie D, con le due squadre che nell'occasione saranno premiate dal presidente del comitato regionale della Federcalcio Campania, Carmine Zigarelli, per la vittoria del campionato di Eccellenza relativa alla stagione 2019/20, cerimonia sempre rinviata a causa della pamdemia.