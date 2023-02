Santa Maria Cilento con il Lamezia per tornare a fare punti. Out Diop squalificato

Il Santa Maria Cilento dopo aver rimediato la sconfitta in rimonta a Canicattì prova a fare punti nel match casalingo con il forte Lamezia che occupa la terza piazza.

Per i cilentani di Castellabate si tratta di un match importante per mettere punti in cascina e consolidare la posizione di centro classifica e tenere lontano la zona minata.

Per questo match ha parlato l'ex di turno Giovanni Catalano, per lui 4 reti e 10 assit: " Dobbiamo subito riscattarci dal passo falso del turno precedente contro un team molto forte. Dobbiamo fare bene ma dimostrando maggiore attenzione nei momenti di sofferenza e sfruttare il fattore campo dove dobbiamo costruire la nostra salvezza". Per questa gara il tecnico Di Gaetano, deve rinunciare a Diop, che è stato squalificato per 3 giornate. Si gioca al Carrano con inizio alle ore 14.30 arbitra Grieco di Ascoli Piceno.