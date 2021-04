Santa Maria Cilento-Licata rinviata per Covid nel club siciliano

Era nell'aria la possibilità che la gara in programma domenica 18 aprile alle ore 15 al Carrano di Castellbate tra la formazione cilntana del Santa Maria e il Licata, potesse essere rinviata, e stamani il Dipartimento Interregionale, con apposito comunicato ha reso noto che su segnalazione del club siciliano che evidenziava ancora una volta la presenza di un numero alto di calciatori positivi al Covid-19, ha disposto il rinvio del match a data da destinarsi. Per il Licata si allunga l'elenco delle partite da recuperare, ora sono ben cinque.

Intanto domenica prossima per il girone I è prevista la giornata di stop per consentire di effettuare alcuni recuperi e in casa Licata si spera che la situazione torni alla normalità per potersi allineare alle altre compagini. Il Santa Maria Cilento, se non ci saranno diverse disposizioni ritonerà a giocare domenica 2 maggio sul campo della capolista Acr Messina.