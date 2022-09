Santa Maria Cilento-Locri 0-2, Di Gaetano stecca la prima

Esordio amaro per il Santa Maria Cilento nella terza stagione consecutiva in serie D. Nella prima di campionato i giallorossi di Castellabate cadono sul terreno amico del Carrano sotto i colpi dei calabresi del Locri che passano col punteggio di (0-2) espugnando il terreno cilentano con una rete per tempo.

Di Gaetano propone il 3-5-3 con Bonanno e Yeboah, come terminali. Il tecnico del Locri Mancini, risponde con il 4-3-3 con Parrotta, Carella e Ficara nel tridente avanzato. A dire il vero il Santa Maria parte bene facendosi vedere dalle parti di Ianni prima con De Marco, di poco fuori, poi con Ziello e infine con Morlando, conclusione respinta dalla difesa ospite. Ma alla mezzora a passare è il Locri con Ficara che si esibisce in uno slalom e batte l'ultimo arrivato in casa giallorossa, il portiere Guerra.

Il Santa Maria prova a reagire e sfiora il pareggio in chiusura di frazione con Bonanno ma il portiere calabrese opera un provvidenziale intervento. Nella ripresa il Locri prima sfiora la seconda rete con Parrotta, che in rapida ripartenza prova il tiro a giro di poco fuori, e poi al 27’ raddoppia quando l'arbitro assegna un penalty per un tocco di mano di Mancini. Sul dischetto va Larosa che spiazza Guerra e firma il 2-0 per gli uomini di Mancini.

Il risultato non muta più e il Santa Maria Cilento si vede costretto a incassare una sconfitta che fa iniziare in salita la stagione. Nella seconda giornata in programma mercoledì 28 settembre trasferta siciliana sul campo del Paternò.