Il nuovo anno per il Santa Maria Cilento è iniziato nel peggiore dei modi. La formazione di Castellabate del presidente Francesco Tavassi, dopo aver sorpreso tutti con una partenza sprint, con il 2021 sembra aver perso lo smalto tanto da incappare in due sconfitte ed un pareggio con le ultime tre della classe come nel turno precedente con il Città Sant'Agata, ma ora c'è voglia di rilancio come afferma il bomber Domenico Maggio, 10 reti in campionato: " La voglia di tornare a vincere è tanta non vedimo l'ora di tornare in campo. Siamo dispiaciuti per gli ultimi risultati e per questo siamo determinati a far bene. Nelle ultime uscite siamo stati puniti oltre i nostri demeriti. Il Biancavilla anche se non gioca da qualche settimana è una squadra solida per questo c'è bisogno di una grande prestazione e sono certo che con i miei compagni riusciremo a farla". Il tecnico Esposito, proporrà il consueto 4-3-3. Si gioca domani al Carrano di Casetllabate con inizio alle ore 14.30 arbitra Renzi di Pesaro.

