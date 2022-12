Santa Maria Cilento due innesti per Di Gaetano, presi Maio e Catalano

Il Santa Maria Cilento alle prese con una classifica deficitaria prova a correggere qualcosa per tentare la risalita e abbandonare le zone minate della graduatoria e alla vigilia della sfidacon il Catania match che ha creato tante polemiche per la decisione del prefetto di Salerno di vietare la trasferta ai sostenitori siciliani, il club giallorosso del presidente Tavassi, ha annunciato due innesti: il centrocampista Antonio Maio, 29 anni, arrivto dal Nola, per Maio ( a dx nella foto) si tratta di un ritorno con il club cilentano, e dell'esterno alto Giovanbattista Catalano, 28 anni, (foto a sx) arrivato dal Ragusa con cui ha giocato 15 partite realizzando 1 rete.

Entrambi sono apparsi determinati a dare una mano ai compagni per raggiungere l'obiettivo della permanenza in serie D ed hanno cominciato ad allenarsi con la squadra e potrebbero essere impiegati dal tecnico Di Gaetano, già domenica nel match casalingo con la capolista Catania.