Santa Maria Cilento, Maio: «Con il Catania serve la partita perfetta»

A Castellabate c'è grande attesa per la partita con il Catania, una sfida che proietta il centro cilentano alla ribalta con un club di grande blasone, e lasciate alle spalle le polemiche legate alla decisione del prefetto di Salerno che ha vietato la trasferta ai tifosi etnei, in casa giallorossa è partito l'invito ai sostenitori cilentani per stare vicino a Campanella e company.

A presentare l'affascinante sfida con il Catania, è l'ultimo arrivato Antonio Maio, anche se sarebbe meglio dire che per il centrocampista si tratta di un ritorno a Castellabate:

«Sono felice di essere ritornato proprio alla vigilia di una gara così importante dal punto di vista del prestigio. In questi giorni abbiamo preparato al meglio il confronto pur sapendo che ci troviamo di fronte una squadra che non c'entra per niente con questa categoria, per cui avremmo bisogno di fare una gara perfetta per riuscire a portare a casa qualche punto, poi se dovesse arrivare la vittoria sarebbe straordinario, ma in ogni caso daremo il 110%». La gara in programma al Carrano di Castellabate inizia alle ore 14.30 e sarà diretta da Maccorin della sezione di Pordenone.