Santa Maria Cilento-Manfredonia 0-0: debutto con pareggio per Esposito

Parte con un pareggio senza reti il corso del terzo allenatore del Santa Maria Cilento, Gianluca Esposito. I giallorossi di Castellabate, devono ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria e la classifica rimane sempre molto pesante con l'ultimo posto del girone H.

Il tecnico nolano, apporta una modifica all'assetto tattico e propone il 3-5-2 con Tedesco e Catalano, come terminali. Dopo 4' la prima azione è di marca Santa Maria con Nunziante, che vede il suo tiro neutralizzato dal portiere Paduano. Bisogna attendere la mezz'ora per vedere altre due iniziative dei padroni di casa con Paduano che respinge una conclusione di Ventura, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, e dopo un minuto Catalano spara alto. Nel finale di tempo si vede il Manfredonia: Heraiz, mette alla prova Spina, il quale se la cava respingendo in corner. La paunizione senza esito di Catalano fa andare le squadre al riposo senza altri sussulti.

Nella ripresa parte meglio il Manfredonia e dopo soli sei minuti va vicino al vantaggio con Fissore, il colpo di testa dopo un corner va a sbattere sulla traversa con Spina battuto.

Dopo altri 6' è sempre la formazione ospite a rendersi pericolosa con una battuta in gioco aereo di Forte, la palla esce di poco fuori. Il Santa Maria si affida ai calci da fermo per rendersi pericolosa: al quarto dora, ma anche satvolta Paduano risponde presente. Al 22' ci prova anche Tedesco, senza fortuna. Al 35' Nunziante da buona posizione non inquadra la porta. Il finale vede il Manfredonia provare il colpaccio, da segnalare la conclusione di Amabile che impegna Spina, poi Carbonaro ci prova dalla distanza e infine Amabile, trova pronto Spina. Al triplice fischio le squadre ritornano a casa con lo 0-0 con cui è iniziato il match.

Per il Santa Maria un punto che muove di poco la classifica e la condanna a riamere ultima. Domenica la squadra di Esposito, sarò impegnata in un altro scontro salvezza sul campo della Palmese che conta 25 punti, cinque in più della squadra cilentana.