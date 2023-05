Santa Maria Cilento-Mariglianese 2-1: tre punti in rimonta

Il Santa Maria Cilento si congeda dal pubblico di casa con una vittoria in rimonta che consente ai giallorossi del presidente Tavassi, di chiudere questa terza stagione in serie D con 45 punti e una onorevole posizione di centro classifica che dà il pass alla partecipazione anche per la prossima stagione al principale torneo nazionale dei dilettanti.

La gara di chiusura della stagione opponeva i giallorossi di Castellabate già certi della permanenza in D alla Mariglianese che dal canto suo dovrà lasciare la categoria avendo rimediato la retrocessione in anticipo sulla conclusione del campionato. E proprio la formazione partenopea prova a mettere pepe alla gara con la marcatura di Maydana che al 12' realizza una grande rete che lascia di sasso l'estremo Cannizzaro.

La reazione del Santa Maria vede protagonista De Marco, che dopo aver agito con una iniziativa personale tira debolemente. La rete è nell'aria e al 27' il bomber Tandara di testa riequilibra il match con un bel colpo di testa su assist di Maio. La Mariglianese prova a creare altre situazione di pericolo ma senza esito. Il tempo si chiude sull'1-1.

Nella ripresa ancora ospiti pericolosi con il solito Mayadana che dopo un solo giro di lancette colpisce il palo. Il Santa Maria replica con De Marco, para l'estremo Lesta, appena entrato in campo. Dopo un'altra incursione di Mayadana, è la formazione del tecnico Di Gaetano, a creare i maggiori pericoli, dapprima Tandara e poi Gaeta, e al 29' arriva la rete del vantaggio cilentano: Gaeta, imbecca Coulibaly che trafigge il portiere partenopeo e manda avanti i giallorossi. La rete vale il 2-1 con cui si chiude il match e per il Santa Maria Cilento arrivano i mertati applausi dei tifosi che anche l'anno prossimo potranno vedere i propri beniamini per il quarto anno consecutivo ai nastri di partenza della serie D.