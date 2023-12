Santa Maria Cilento a Martina per interrompere la serie negativa

Il Santa Maria Cilento dopo aver incassato la quarta sconfitta di seguito nel derby casalingo con l'Angri che l'ha fatta precipitare in piena zona rossa, proverà ad interrompere questa serie nera.

Sulla strada dei giallorossi cilentani c'è una delle squadre più in forma del momento il Martina che forte dei 23 punti staziona appena fuori dal podio con il quarto posto.

La squadra di Pizzulli, arriva dalla vittoria esterna di Pagani e appare in salute, mentre Rogazzo timoniere del Santa Maria in questa settimana ha lavorato non solo sotto il profilo tattico in particolare nel reparto difensivo il più perforato del girone con 25 reti incassate, ma anche sul morale di Campanella e soci.

Per questa gara non ci saranno defezioni tra i cilentani. Il match è in programma al " Tursi " di Martina Franca con inizio alle ore 14.30. Arbitra Toselli di Gradisca d'Isonzo.