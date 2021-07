Santa Maria, doppio colpo: arrivano Masullo e Emmanouil

Il Santa Maria che sta cambiando volto in questa seconda partecipazione alla serie D ha piazzato altri due innesti da mettere a disposizione del trainer Nicoletti. Il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, ha annunciato stamane l'ingaggio di altri due elementi: Roberto Masullo,29 anni, difensore che opera sulla corsia sinistra, giunto dal Sorrento.

Per questo calciatore anche esperienze in serie C dove ha collezionato oltre 100 presenze in terza serie, e Vasileios Emmanouil, 28 anni, arrivato dal Castrovillari dove ha giocato nella passata stagione realizzando anche 4 reti. Il difensore Masullo è stato presentato dal presidente Tavassi e dal direttore sportivo Antonio Amodio, per la foto di rito, mentre Emmanouil, giungerà nel centro cilentano soltanto tra qualche giorno.