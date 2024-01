Santa Maria Cilento-Matera 0-1, la crisi dei cilentani è senza fine

Per il Santa Maria Cilento non si arresta la crisi di risultati e anche il match casalingo con il Matera non porta alcun sorriso al club giallorosso di Castellabate che incassa una nuova sconfitta e resta inesorbilmente nella zona playout al terz'ultimo posto con un solo punto di vantaggio sulla coppia Bitonto e Gallipoli che chiudono la classifica negli ultimi due posti che significano retrocessione diretta. Contro i lucani di Panarelli, il tecnico dei giallorossi Antonio Rogazzo, schiera sempreil 4-3-3.

I padroni di casa partono bene con una iniziativa di Catalano, dalla bandierina con la palla che esce di poco fuori.

Verso il quarto d'ora si vede il Matera con Mokulu che viene vanificata da Spina. L'estremo cilentano si ripete al 21’ su un calcio piazzato di Sepe. La replica dei padroni di casa è affidata al solito Catalano al 35’ il tiro dalla distanza viene bloccata dal portiere lucano.

Due minuti dopo Maiese viene anticipato da un soffio dalla porta. L'equilibrio si interrompe a favore del Matera: al 41’ Ferrara approfitta di una mischia e con un tiro a giro beffa Spina e manda i lucani al riposo avanti di una rete. Nella ripresa il Santa Maria Cielnto parte con la convinzione di riequilibrare la sfida, il solito Catalano con un calcio di punizione impegna Tartaro. Poi i lucani restano in 10 per l'espulsione di Sepe. A questo punto i giallorossi ci credono e aumentano la pressione ma il Matera regge l'urto e dopo una vibrata protesta dei cilentani che reclamano un penalty al 38’ il Matera resta addirittura in nove per l'espulsione di Mokulu, ma il doppio vantaggio numerico per il Santa Mariadura solo 120 secondi, perché Gaeta subisce la stessa sorte e finisce anzitempo la sua partita.

L'ultimo disperato assalto dei cilentani al 50’ con Nunziante, la sua conclusione esce a lato e con questo tiro si spengono le speranze dei giallorosssi che incappano nella sconfitta e restano a 19 punti, mentre il Matera sale a 37. Domenica per il Santa Maria Cilento c'è il derby con i cugini della Gelbison.