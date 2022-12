Santa Maria Cilento mostra fotografica per i 90 anni

Ha riscosso un gran successo di pubblico e tanti consensi positivi la mostra fotografica allestita allo stadio Carrano di Castellabate in occasione della gara casalinga con il Catania capolista del girone I, poi vinta dai ragazzi del tecnico Di Gaetano, per festeggiare i 90 anni del club giallorosso del presidente Francesco Tavassi.

Tante le foto, molte in bianco e nero, che ripercorrono la lunga storia di questo sodalizio che da tre stagioni frequenta la serie D. E dopo la bella vittoria con la corazzata Catania, che ha interrotto la marcia vincente degli etnei, domani si torna in campo per l'ultima di andata e il Santa Maria sarà impegnata nel derby regionale in trasferta sul campo della Mariglianese che chiude la classifica con soli 4 punti.

Per questa gara ad eccezione di Capozzoli, De Marco e Scalia, assenti per infortuni, il tecnico Di Gaetano, può contare su tutti gli altri a partire da Ferrigno al rientro dopo la squalifica, e ai due nuovi innesti Catalano e Maio, che hanno già dato il loro contributo nella vittoria con il Catania. Si gioca a Marigliano il fischio d'inizio è previsto per le 14.30 arbitra Morello di Tivoli.