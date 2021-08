Santa Maria Cilento, ecco Guarino: il difensore arriva dal Napoli primavera

Il Santa Maria Cilento, impegnato ancora nella preparazione nel ritiro di Polla dove rimarrà fino a domenica 29 quando è in programma l'ultimo test amichevole con il Francavilla, piazza un altro innesto in chiave under e si assicura le prestazione del difensore Oscar Guarino, 19 anni, arrivato dal Napoli Primavera dove ha giocato nella scorsa stagione, ma il giovane difensore partenopeo vanta anche già due esperienze in serie D con le casacche di Rimini e Cattolica.

Guarino, che è già giunto a Polla, è stato presentato alla stampa dal direttore sportivo Antonio Amodio.