Santa Maria Cilento-Nardò 0-3, finisce con un altro Ko il cammino dei cilentani

Per il Santa Maria Cilento si chiude nel peggiore dei modi l'esperienza dopo quattro anni in serie D. Il club di Castellabate già dalla scorsa giornata era certo della retrocessione in eccellenza.



La gara di congedo davanti ai tifosi di casa che speravano di vedere un finale meno amaro non ha trovato riscontro sul campo con la squadra già in vacanza e con la testa alla prossima stagione.

Il Nardò avversaria di turno con in tasca il terzo posto che vale i playoff è scesa in campo decisa a non lasciare nulla al caso e dopo 9' ha sbloccato il risultato con una rete di Ferreira, il quale ha ribadito in rete dopo una parata di Pappalardo.

In campo sembra esserci solo la formazione neretina che sfiora il raddoppio in altre tre occasioni dapprima con Ferreira (21') e due volte con Dammacco (25' e 28').

I cilentani si vedono solo dopo la mezz'ora con Catalano, ma il finale di tempo è sempre di marca Nardò. Nella ripresa D'Anna prova il gran gol dal calcio d'inizio. In una partita senza storia da segnalare l'esordio in serie D nelle fila del Santa Maria del giovane De Cono.

Poi nel finale arrivano altre due reti per il Nardò al 36' Dammacco con un preciso tiro firma il raddopio e allo scadere 46' Enyan mette il sigillo al match firmardo il definitivo 0-3. E con questa sconfitta si chiude la stagione dei giallorossi che dovranno ripartire dal campionato regionale, mentre il Nardò va alla fase post season con la gara dei palyoff con la Fidelis Andria.