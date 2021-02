Il Santa Maria Cilento si riscatta dalla sconfitta di Acireale e pur in formazione largamente rimaneggiata dalle assenze per infortuni, riesce a condurre in porto una vittoria pesante nei confronti della Cittanovese. Per questa sfida il tecnico dei giallorossi cilentani Gianluca Esposito, manda in campo ben sei under. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 22' con una punizione calciata in modo perfetto da Ragosta che non lascia scampo a La Cagnina.Poi si fa vedere l'under Tompte, che va vicino alla rete in due circostanze. La Cittanovese solo nel finale di tempo ci prova con Petrucci, ma Grieco, è pronto a neutralizzare la conclusione. Nella ripresa la Cittanovese sfiora il pareggio: una doppia traversa di Silenzi e Crucitti nega loro la gioia della rete. Poi è di nuovo la squadra cilentana a dettare i tempi e al 15' arriva il raddoppio con Konios. Al 35' arriva anche il tris con Fofoue che crossa in area e trova la sfortunata deviazione di un difensore che manda la sfera nella sua porta. Il triplice fischio regala la vittoria (3-0) e i tre punti ai giallorossi che restano a ridosso della zona palyoff. E domenica al Carrano arriva la Gelbison in un derby cilentano che si annuncia davvero intrigante.

