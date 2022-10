Santa Maria Cilento è notte fonda cade in casa (0-3) con il Sant'Agata

Per il Santa Maria Cilento è davvero notte fonda. La squadra giallorossa di Castellabate incappa nella terza sconfitta consecutiva in altrettante partite e resta malinconicamente a quota zero. Per i ragazzi del tecnico Di Gaetano, è il secondo ko casalingo e arriva per mano del Città Sant'Agata che passa con un rotondo e secco (0-3) . Dopo un buon inizio dei padroni casa che creano alcune occasioni con Ziello e Yeboah, i quali impegnano il portiere Curtosi, poco dopo la mezzora arriva la rete dei siciliani che sblocca il risultato: minuto 33' Squillace su punizione sigla lo 0-1. Solo 120 secondi e Morleo con un tocco morbido raddoppia e sullo 0-2 si va al riposo. Nella ripresa dopo 5' arriva il tris per il Città Sant'Agata lo firma Vitale. Il Santa Maria prova a reagire ma non sortiscono nulla i tentativi di De Marco, Bonanno e Campanella. Arriva il triplice fischio che condanna alla terza sconfitta per i cilentani che hanno deciso di attuare il silenzio stampa.