Santa Maria Cilento: ok dalla Covisod e conferma per Maio

Per il Santa Maria Cilento arrivano buone notizie dalla Covisod che ha espresso parere positivo sulla domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie D che per la formazione cilentana del presidente Francesco Tavassi, sarà la seconda in quarta serie nella storia del club giallorosso. Intanto la società ha annunciato la riconferma di Antonio Maio, 28 anni. L'esperto centrocampista nella passata stagione è stato uno dei punti di forza del reparto mediano realizzando anche due reti. L'intesa tra Maio e il Santa Maria è stata raggiunta nella giornata odierna e comunicata dagli agenti che curano gli interessi del calciatore.