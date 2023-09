Santa Maria Cilento-Paganese 1-2. Vittoria degli azzurrostellati nel recupero

Per il Santa Maria Cilento la sconfitta arriva sul filo di lana ad andare avanti nella Coppa Italia di Serie D è la Paganese che in rimonta supera il primo turno ed espugna il Carranno di Castellabate, mentre i cilentani sono costretti ad abbandonare subito la manifestazione tricolore.

La gara sembra mettersi bene per i padroni di casa che al minuto 13' passano in vantaggio con Gassama, il quale si presenta solo dvanti all'estremo Esposito, e di piatto lo supera portando sull'1-0 il Santa Maria. Dopo 10 minuti la Paganese trova il pareggio dal dischetto: Mudasiru, commette fallo su Coquin, l'arbitro assegna il penalty che Orefice trasforma per l'1-1. Su questo punteggio le squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa parte meglio la Paganese, Fezza, è bravo sulla conclusione di Mancino, poi Porzio, tira alto sulla traversa.

Il Santa Maria prova a rispondere con Anzillotta. Il finale è vivace e dapprima i cilentani al minuto 46 con Coulibaly non sfruttano una rapida ripartenza, mentre un minuto più tardi Coquin, trova l'angolo giusto che batte Fezza e sigla rete definitiva dell'1-2 che vale la qualificazione al secono turno per la Paganese e elemina il Santa Maria dalla Coppa Italia.