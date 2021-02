Santa Maria Cilento, pari di rigore con il Castrovillari (1-1)

Dopo il pareggio senza reti sul campo del Rotonda nel turno infrasettimanale, il Santa Maria Cilento impatta in casa con il Castrovillari. E il risultato finale di 1-1 tra i giallorossi di Gianluca Esposito e i rossoneri calabresi affidati al secondo Feoli, dopo l'esonero di Franceschini, è maturato dal dischetto. Al vantaggio del Castrovillari nella prima frazione al minuto 15 per atterramento di Fernandez, con l'esecuzione perfetta di Emmanouil, che trasforma per il momentaneo vantaggio, fa seguito nei minuti finali del match l'altro penalty concesso dal direttore di gara al minuto 87 a favore dei giallorossi cilentani: De Caro, in area tocca con la mano, per lui rosso diretto e rigore per il Santa Maria, con Tandara che trasforma con una bordata centrale, e che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Per il Santa Maria un punto utile per rimanere lontano dalla zona minata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA