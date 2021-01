C'è voluta una rete del bomber Maggio al 90' per evitare una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della beffa al Santa Maria Cilento. La formazione di Castellabate si è trovata in svantaggio nella prima frazione quando i padroni di casa del Licata, mostrano un possesso palla più incisivo rispetto ai cilentani che riescono a tenere in equilibrio il match fino al minuto 26' quando Cannavò di testa batte Polverino su preciso assist di Civilleri. Nella ripresa il Santa Maria Cilento prende in mano il pallino del gioco e mette sotto pressione i padroni di casa che si salvano in almeno tre occasioni prima con Tandara, poi con Ragosta e poi con Maggio, quest'ultimo fa le prove generali del gol che arriva allo scoccare del 90': Vincenzo Romano, pennella un cross che Maggio, al suo ottavo sigillo stagionale, mette alle spalle del portiere Di Carlo, regalando il meritato pareggio che fa rimanere i giallorossi di Gianluuca Esposito al quinto posto e con una gara da recuperare.

