Santa Maria Cilento, pari 2-2 nel test con il Martina: a segno Yeboah e Tandara

Il Santa Maria Cilento alla vigila della conclusione del ritiro che sta svolgendo nel Vallo di Diano nella sede di Polla, ha sostenuto il terzo test di questa fase e sulla sua strada ha incrociato ancora una formazione pugliese, dopo il Gravina, questo pomeriggio a Viggiano (Potenza) ha sostenuto un allenamento congiunto con il Martina compagine appena approdata nella quarta serie nazionale. Ne è venuta fuori una gara che a tratti è apparsa dai toni davvero interessanti e per niente amichevole con le squadre che non volevano perdere. Parte meglio il Martina che al 27' si porta in avanti con una rete di testa di Schmit che sugli sviluppi di un corner batte Grieco. Prima dello scadere della prima frazione Yeboah, imbeccato da Ziello, batte Semeraro e manda le squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa sempre da calcio piazzato i pugliesi passano nuovamente in avanti con Diaz. Al 16' i giallorossi del tecnico Di Gaetano, trovano il definitivo pareggio con Tandara servito da Yeboah. Il tecnico dei cilentani ha commentato positivamente la prova terminata 2-2 anche se ha detto che bisogna ancora lavorare in vista dell'esordio in Coppa Italia previsto per il 28 agosto con il Lamezia.