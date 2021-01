Dopo essere stata costretta a rimanere ai box nell'ultima uscita dell' anno trascorso, il Santa Maria Cilento, riparte in questo 2021 con una ostica trasferta sul campo del Licata, partendo da un dato: quello di avere la migliore difesa del girone insieme al Messina FC, e di questo abbiamo parlato con il difensore del club giallorosso Gabriele Pastore: " Aver subito solo 4 reti non è solo merito di noi difensori ma di tutta la squadra che sta facendo bene. Ora ci attende l'ostica trasferta di Licata, compagine che dispone di un organico di primo piano con tante individualità importanti, ma noi siamo pronti a continuare su quanto di buono fatto finora e vogliamo farlo anche domani per rimanere nella parte alta della classifica". Il trainer Gianluca Esposito, per questo match non presenta defezioni ed appare orientato a schierare il consueto 4-3-3- La gara che inizia alle 14.30 sarà diretta da Gauzolino della sezione di Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA