Il Santa Maria Cilento pareggia 1-1 con il Paternò: a segno Maggio

Termina con un punto a testa la gara tra il Santa Maria Cilento e il Paternò. Dopo una prima frazione priva di spunti degni di cronaca ad eccezione di una conclusione nel finale di tempo del bomber Maggio, non accade nulla. Nella ripresa la gara diventa più interessante. I giallorossi del tecnico Esposito partono decisi e al 7’ guadagnano un calcio di rigore per un fallo di Cavalli su Romano: sul dischetto si presenta Maggio che non sbaglia e porta in avanti i suoi. Il vantaggio dura soltanto tre minuti il tempo necessario a Mazzotti di farsi trovare pronto in area per battere Grieco.

Il Santa Maria ci prova a riportarsi in vantaggio ma l'estremo Cavalli, è bravo su due conclusioni prima del fantasista Capozzoli, al 27’ e al 37’ su Campanella. Il Paternò chiude in nove: prima viene espulso Cavalli per doppio giallo e al 50’ D'Amico, ma il risultato non muta e la gara finisce 1-1.

