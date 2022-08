Santa Maria Cilento perde 3-2 con il Gravina nel test amichevole

Per il Santa Maria Cilento ancora un test amichevole, questa volta il team guidato da Gaetano Di Francesco, ha incrociato una formazione di pari categoria: il Gravina. La gara si è giocata a Tito (Potenza) e per l'occasione ancora una il tecnico dei cilentani ha schierato il 3-5-2 con Yeboah e Capozzoli, nel ruolo di terminali, e proprio il talentuoso attaccante al rientro dopo un anno di assenza per infortunio, dopo soli 4 minuti ha rotto l'equilibrio realizzando la rete del vantaggio al termine di una bella combinazione con Coulibay e Yeboah. Immediata la replica della squadra pugliese che al 13' trova il pareggio con Goretta, e nel finale di tempo con Anis Karmoud, manda in avanti il Gravina sul 2-1. Nella riprsa molti cambi su entrambi i fronti e per il Santa Maria in avanti si vede Sessa e Tandara. Dopo 3 minuti il Gravina sorpende la retroguardia giallorossa e con Brdaric, che sigla il 3-1. I giallorossi cilentani, provano a riaprire i giochi con la rete di testa di Diop, sugli sviluppi di un corner. Il risultato non cambia più e il Gravina vince il test match 3-2. Venerdì, il Santa Maria Cilento, sarà nuovamente in campo a Viggiano per affrontare il neo promosso Matera.